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بدء عودة المحجورين في الأردن إلى الضفة الغربية وتشغيل المستشفى التركي بغزة

الثلاثاء 31 مارس 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء عودة المحجورين في الأردن إلى الضفة الغربية وتشغيل المستشفى التركي بغزة


رام الله / سما /

بدأ المحجورون في فنادق البحر الميت في الأردن بالعودة إلى الضفة الغربية، حيث سيتم إدخالهم إلى البلاد على مراحل، هذا اليوم، وسيتم حجرهم منزلياً أو صحياً بحسب كل حالة.

وقال ملحم خلال الإيجاز الصحفي الصباحي المتعلق بتطورات فيروس كورونا: "بتدخل من الرئيس محمود عباس والملك الأردني عبدالله الثاني، وتدخل رئيس الوزراء محمد اشتية مع نظيره رئيس الوزراء الأردني، ومن خلال الجهات المختصة تمكنا بعد التنسيق من بدء دخول أهلنا وأبنائنا الذين كانوا في الحجر الصحي في البحر الميت، وسيتم فتح المعبر استثنائيا".

وتابع ملحم، "تم دخول 56 من أبنائنا حالياً، وبانتظار دخول حافلات أخرى، والذين دخلوا يخضعون حالياً لفحوصات، ومن هو غير مصاب سيخضع لحجر منزلي، أما المصاب سينقل إلى مراكز الحجر الصحي في المحافظات إما في منطقته أو في أريحا، وكل ذلك حرصاً على سلامتكم"، فيما أشار إلى أن وصول المججورين سيكتمل وصولهم جميعا هذا اليوم.

في سياق آخر، قال ملحم: "سيتم البدء بتشغيل المستشفى التركي في غزة، بعد اتصال جرى بين الرئيس محمود عباس ونظيره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تم الاتفاق على تشغيل المستشفى التركي في غزة، ومنذ سنوات ويتم العمل عليه والآن هذه ثمرة هذا الجهد، ونحن نشكر الأشقاء في تركيا على هذه المبادرة وتأسيس المستشفى الذي يخفف أوجاع أهلنا في غزة".

#فيروس كورونا #غزة #الضفة #الاردن

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