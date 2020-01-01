الحكومة الفلسطينية: لا اصابات جديدة والـ 200 عينة من الخليل غير مصابة

رام الله / سما /

اعلن المتحدث باسم الحكومة ابراهيم ملحم انه لم تسجل اي اصابات جديدة هذا اليوم الثلاثاء موضحا ان الاوضاع الصحية لجميع المصابين مستقرة وفي طريقهم الى التعافي .

واشار المتحدث باسم الحكومة الى ان العينات 200 التي اخذت من الخليل جميعها سلبية غير مصابة.

واضاف انه وبتدخل من الرئيس عباس والملك الاردني تم ادخال 56 الذين كانوا في الحجر الصحي في الاردن. مضيفا" وهناك دفعة اخرى سوف تدخل خلال اليوم وعددهم 36 حتى يكتمل دخول 120 الى 170 مواطن والبقية سوف تدخل بعد انتهاء فترة الحضانة في الاردن وسوف يخضعون جميعا الى فحوصات ومن يثبت عدم اصابته سوف يذهب الى الحجر المنزلي.

كما قال ملحم انه وفي اتصال بين الرئيس ابو مازن والرئيس التركي تم الاتفاق لتشغيل المستشفى التركي في غزة .

يشار الى ان عدد الاصابات في فلسطين هي 117 و18 متعافين.