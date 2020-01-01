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الصباحين قريب من الانضمام للشاطئ

الثلاثاء 31 مارس 2020 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصباحين قريب من الانضمام للشاطئ


غزة / سما /

أكد مصدر موثوق أن الشاطئ يبحث عن حارس مرمى يدافع عن شباكه في الموسم القادم 2020-2021.

وأوضح المصدر أن النية تتجه للتعاقد مع باسل الصباحين قد يكون الحارس الأقرب للعب في صفوف البحرية، أكثر من أي حارس مرمى آخر.

ولعب الصباحين مع فريق اتحاد بيت حانون وساهم في احتلاله المركز الرابع بعد أول موسم للفريق في الدرجة الممتازة.

ولعب الصباحين مع الحوانين على سبيل الإعارة من شباب رفح الذي يملك بطاقة الحارس “الأسمر”، وأنه من الطبيعي عودته للفريق من جديد.

وأكد المصدر أن شباب رفح لن يُمانع في منح الحارس الصباحين فرصة ثانية للعب خارج صفوف الفريق الأزرق بناء على رغبته.

وسيكون انضمام الصباحين للشاطئ رهن موافقة إدارة شباب رفح على الطلب المفترض من الشاطئ في ظل إعلان الحارس أمير الكرد عن انتهاء عقده مع البحرية.

جدير بالذكر أن الصباحين فقد مركزه كحارس أساسي في صفوف شباب رفح منذ ثلاثة مواسم احتل فيها عبد الله شقفة المركز وحافظ عليسه، وهو ما دفع الصباحين للطلب باللعب خارج صفوف النادي على سبيل الإعارة وهو ما تحقق بعد موسمين من الرفض.

#خدمات الشاطئ #باسل الصباحين

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