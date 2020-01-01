سيناريو استكمال الموسم يدمر التحضيرات لـ"اليورو"

وكالات / سما /

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، سيناريو جديدا لاستكمال منافسات الموسم الحالي، المتوقف بسبب تفشي فيروس "كورونا".

هذا السيناريو سيكون له تأثير مدمر على تحضيرات منتخبات القارة "العجوز" لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي ستقام صيف العام المقبل.

وكان "اليويفا" قد أعلن قبل أسبوعين تعليق كل مسابقاته لأجل غير مسمى، فضلا عن تأجيل "يورو 2020" لصيف العام المقبل، بسبب انتشار "كورونا" بصورة كبيرة حول العالم.

وكشف ألكسندر تشيفرين رئيس "اليويفا" السبت الماضي عن سيناريوهات عدة لاستكمال الموسم، منها انتهاء الموسم إما في مايو أو يونيو أو إلغاؤه بشكل نهائي.

ورغم تصريحات تشيفرين، ظهر سيناريو جديد، في محاولة لإنقاذ الموسم الحالي من خطر الإلغاء، لكن هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية على تحضيرات منتخبات أوروبا لبطولة اليورو المقبلة.

صحيفة "تايمز" الإنجليزية، أكدت أن السيناريو يقضي بانتهاء الموسم الحالي في شهر أغسطس المقبل, ما يعني تأخير انطلاق الموسم المقبل، ومن ثم جعله مضغوطا، حتى ينتهي قبل منتصف يونيو 2021، وهو الموعد الذي يفترض أن تنطلق فيه "يورو 2020".

تأخير انطلاقة الموسم المقبل، وجعله مضغوطا، سيترتب عليه أيضا، عدم قدرة المنتخبات الأوروبية على التجمع في فترات الأجندة الدولية، فضلا عن صعوبة إقامة معسكر مثالي قبل انطلاق "اليورو"، وهو أمر مفاده تدمير تحضيرات المنتخبات التي ستشارك بالبطولة.

يشار إلى أن كأس أمم أوروبا المقبلة ستقام في 12 دولة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المسابقة التي انطلقت للمرة الأولى عام 1960.