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كريستيانو رونالدو يقترب من الرحيل عن يوفنتوس!

الثلاثاء 31 مارس 2020 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يقترب من الرحيل عن يوفنتوس!


وكالات / سما /

يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يعيش عامه الأخير في الملاعب الإيطالية مع فريقه يوفنتوس، وقد يغادر في الصيف المقبل.

وعلى الرغم من موافقة كريستيانو رونالدو على تخفيض راتبه لمساعدة يوفنتوس على حل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا، إلا أن مستقبله قد يكون خارج البيانكونيري. حيث سيؤثر الضرر الاقتصادي الناتج عن الوباء على يوفنتوس.

ونقلت صحيفة الماركا الإسبانية نقلاً عن تقارير إيطالية، يفكر يوفنتوس في وضع خطة للحفاظ على النادي خلال الفترة الحالية، وقد تؤثر هذه الخطة على راتب كريستيانو رونالدو المرتفع للغاية.

ويحصل كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد في صيف 2018، على صافي دخل سنوي قيمته 31 مليون يورو.

وقد لا يتمكن يوفنتوس من دفع راتب النجم الفائز بخمس كرات ذهبية عقب نهاية الأزمة، وهناك 3 سيناريوهات محتملة حول مستقبله.

يمكن لرونالدو أن يرحل إلى أي فريق مقابل 70 مليون يورو على الأقل، على الرغم من عدم تلقيه أي عرض رسمي حتى الآن.

ومع انتهاء عقده بعد عامين، يمكنه البقاء حتى نهاية عقده، أو التجديد لموسم واحد.

#يوفنتوس #كريستيانو رونالدو

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