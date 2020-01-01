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اتفاق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان أبطاله هاري كين ومبابي

الثلاثاء 31 مارس 2020 11:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتفاق بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان أبطاله هاري كين ومبابي


وكالات / سما /

قنبلة كبرى قد تنفجر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، أبطالها ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بشأن الثنائي هاري كين وكيليان مبابي.

ويتعافى هاري كين، من إصابته لكنه آثار الجدل بعد تصريحاته التي فتح فيها باب الخروج من توتنهام إلى مشروع رياضي ناجح.

ويعتبر اللاعب ضمن اهتمامات ريال مدريد خلال السنوات الماضية، لكنه قد ينسحب من الصفقة من أجل توقيع محتمل آخر وهو الفرنسي كيليان مبابي.

وأشارت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن هاري كين قد يكون مفتاحاً رئيسياً لمفاوضات ريال مدريد مع مبابي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية وفقاً لمصادرها الخاصة، يفكر ريال مدريد في وضع خطة جديدة للتوقيع مع مبابي، بالاتفاق مع باريس سان جيرمان على الانسحاب من صفقة هاري كين، وبالتالي تقليل تكلفة الصفقة على نادي العاصمة الفرنسية.

ويملك فلورتينو بيريز علاقة جيدة مع ملاك النادي الباريسي، وهو على علم تام بالمشكلة التي يعاني منها النادي مع اللعب المالي النظيف، ومع الأزمة الاقتصادية قد يواجه النادي مشكلة في تجديد عقد مبابي ومنحه راتباً كبيراً.

رحيل كافاني عن باريس سان جيرمان في نهاية الموسم بعد نهاية عقده، سيضطر باريس للبحث عن مهاجم جديد. وسيكون كين خياراً مثالياً.

#ريال مدريد #كيليان مبابي

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