غزة الرياضي يجدد عقود مدافعيه

غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن تجديد نادي غزة الرياضي عقود الثنائي فادي العراوي وثائر أبو عبيدة موسما جديدا, للظهور مع الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وأكدت التقارير, أن المدافعين العراوي وأبو عبيدة سيبقيان في صفوف "العميد", بعدما ترددت بعض الأنباء عن رحيلهما في الفترة الأخيرة.

ويعدّ بقاء المدافعين حافزا كبيرا للفريق في الموسم المقبل, خاصة أن الإدارة تسعى للحفاظ على الركائز الأساسية, بهدف الرجوع سريعا للممتازة, لا سيما أن العراوي كان يحظى باهتمام كبير من شباب رفح.

يشار إلى أن غزة الرياضي احتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير في دوري الدرجة الممتازة برصيد 24 نقطة, ليهبط للأولى برفقة الأهلي.