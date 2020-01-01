الاعلام تطلق حملة تعقيم لمقار المؤسسات الاعلامية

غزة / سما /

نظمت وزارة الاعلام بالتعاون مع جهاز الدفاع المدني حملة لتعقيم مقارّ المؤسسات الاعلامية في محافظات الوطن، بحيث تبدأ هذا اليوم الثلاثاء، لتشمل كافة مقارّ المكاتب والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة،ضمن مسؤوليات الوزارة ومنها خطة لضمان بيئة عمل اعلامية آمنة وذلك بالتعاون مع الدفاع المدني.

وكان وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود بحث مع مدير عام الدفاع المدني سيادة اللواء يوسف نصار خطة التعقيم وآلياتها وتوزيعها الجغرافي وعدد المؤسسات المستهدفة، حيث رحب سيادته بالمبادرة، واضعا كافة امكانيات الدفاع المدني في محافظات الوطن لتحقيقها، مثمنا ما تقوم به الوزارة، وخاصة الجهود التي تبذلها منذ بداية الازمة اعلاميا وفي سبيل تأمين بيئة عمل آمنة للصحفيين.

وأوضح المحمود ان هذه المبادرة تأتي في اطار مسؤوليات الوزارة تجاه اعلامنا الوطني بشكل عام، وفِي اطار المسؤولية المجتمعية للوزارة، وفي هذه الظروف تحديدا، للحفاظ على حياة الزملاء الصحفيين وضمان استمرارية عملهم في بيئة آمنة، وحيث شكلت مؤسسات الاعلام الوطني في كل مكان ذراعا اعلاميا للجنة الطوارئ الاعلامية بإشراف وزارة الاعلام ، داعمة جهودها لتطويق كارثة كورونا، شاكرا جهود الدفاع المدني والمجلس الاعلى للدفاع المدني وللطوارئ على ما يقوم به تجاه أبناء شعبنا وتجاه وطننا في كل الازمات للحفاظ على السلامة العامة.

وكانت وزارة الاعلام في وقت سابق وزعت بدلات ومعدات الحماية للصحفيين في محافظة بيت لحم بداية الازمة، وضمن خطة شاملة يتم تنفيذها تدريجيا، وتشمل في المراحل المقبلة مقار المؤسسات الاعلامية في عدة محافظات.