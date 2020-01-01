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بنزيما يصدم نجم "الديوك" بتصريح مثير

الثلاثاء 31 مارس 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنزيما يصدم نجم "الديوك" بتصريح مثير


وكالات / سما /

فاجأ النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني مواطنه أوليفر جيرو أحد أعضاء التشكيلة الأساسية لمنتخب "الديوك" بتصريح مثير للغاية أثناء حديثه المباشر مع متابعيه في حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وأجاب بنزيمة عن سؤال من أحد متابعيه حول مواطنه أوليفيه جيرو بقوله: "لا يمكنكم الخلط بين سيارة فورمولا واحد والكارتينغ. وأنا أتحدث هنا بشكل لطيف. أنا أعلم بأنني سيارة فورمولا واحد. لديه مسيرة كروية رائعة ويفعل ما يريد ويسجل الأهداف التي يريدها".

وتابع: "إن أردنا الحديث عن أسلوب اللعب، فأسلوب جيرو يناسب منتخب فرنسا. إنه جيد بسبب تواجد لاعبين آخرين مثل كيليان مبابي أو أنطوان غريزمان، لأنهما يتمتعان بالسرعة أو ينطلقان من حول رأس الحربة بشكل دائم".

وأضاف: "جيرو دائماً في الأمام يُشغل المدافعين، ما يسمح لمبابي وغريزمان بالتحرك بشكل أفضل، وإظهار قدرتهما. هو ناجح بحجز خصومه من المدافعين. هل يحب الجميع هذا الأسلوب؟ لا أعلم. لكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لمنتخب فرنسا".

يذكر أن كريم بنزيمة استطاع تسجيل 19 هدفاً في 32 مواجهة لعبها مع ريال مدريد الإسباني بالموسم الحالي، قبل توقف جميع النشاطات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، فيما يواصل جيرو الجلوس على مقاعد البدلاء في تشلسي الإنكليزي.

#كريم بنزيما #ريال مدريد

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