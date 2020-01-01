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جاليتنا في تركيا: وزعنا 600 سلة غذائية على الأسر الفلسطينية المحتاجة

الثلاثاء 31 مارس 2020 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال رئيس الجالية الفلسطينية في تركيا حازم عنتر أن بعض الحالات تقطعت بهم السبل وتم التعامل معها من خلال مساعدتهم من قبل السفارة وتامين احتياجاتهم.

وقال عنتر في تصريح صحفي "لم نسمع عن حالات طردت وتنام في الشوارع لكن هناك بعض الحالات التي تقطعت بها السبل تعاملنا معها كل حالة على حدة".

واوضح "أننا كجالية فلسطينية غير قادرين على توفير احتياجات الفلسطينيين لكثرة عددهم ولكننا ما زلنا نقوم بجمع التبرعات وسنوزع سلات غذائية أخرى على العائلات المستورة والشباب المحتاجين والطلاب الذين قطعت بهم السبل، من خلال ايصال سلة غذائية لكل واحدا منهم".

وأشار عنتر إلى "أنه تم توزيع ما يزيد عن 600 سلة غذائية، خلال أسبوع ولكن غير قادرين على التوزيع للجميع بسبب قلة الميزانية ولكننا نحاول على قدر المستطاع أن نبذل جهدنا لتلبية احتياجاتهم".

وفيما يتعلق بسداد بدل الايجارات عن البعض قال "أن إمكانياتنا كجالية محدودة ولا تستطيع القيام بذلك ودول بعظمتها تعجز عن سداد هكذا هذه مبالغ "

وأكد "أننا نعتبر أقوي جالية في توزيع المساعدات على الفلسطينيين في تركيا، لكن نحاول أن نعمل أكثر لتلبية احتياجاتهم".

#تركيا

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