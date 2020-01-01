تقرير: ثلث الإصابات بكورونا بين المتشددين في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير إخباري أن ثلث فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها في مدينة بني براق شرق تل أبيب، والتي يسكنها متشددون دينياً تكون إيجابية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن معدل العدوى في المدينة بلغ 34% بينما في جارتها تل أبيب 6% وفي القدس 10%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بشكل عام، فإن معدل الإصابة في إسرائيل يظهر انخفاضاً بينما ترتفع الحالات المؤكدة وسط المجتمع المتشدد.

وكان تقرير لصحيفة "هاآرتس" حذر من أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها وتحديداً اليهود المتشددين دينياً.

ولفت التقرير إلى أنه "رغم التأكيد منذ البداية على أن المعابد الدينية هي الأماكن الأخطر لنشر العدوى، فإن تعامل حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزيرا للصحة ينتمي للمتشددين دينياً، كان ضعيفاً بصورة مخزية، موضحاً أنه ترك المعابد مفتوحة لفترة طويلة، إلى درجة أنه لا يزال يتم السماح حتى الآن ببعض الشعائر رغم أنه طُلب من الجميع تقريبا البقاء تحت إغلاق شبه كامل".

واعتبرت الصحيفة أن الحكومة استسلمت للمتدينين والمتشددين، الذين لم يدركوا بعد الأهمية الكبيرة للوقت.