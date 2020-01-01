  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تقرير: ثلث الإصابات بكورونا بين المتشددين في إسرائيل

الثلاثاء 31 مارس 2020 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: ثلث الإصابات بكورونا بين المتشددين في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير إخباري أن ثلث فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها في مدينة بني براق شرق تل أبيب، والتي يسكنها متشددون دينياً تكون إيجابية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن معدل العدوى في المدينة بلغ 34% بينما في جارتها تل أبيب 6% وفي القدس 10%.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بشكل عام، فإن معدل الإصابة في إسرائيل يظهر انخفاضاً بينما ترتفع الحالات المؤكدة وسط المجتمع المتشدد.

وكان تقرير لصحيفة "هاآرتس" حذر من أن أزمة تفشي فيروس كورونا ستجعل إسرائيل تدفع ثمن إهمال أقلياتها وتحديداً اليهود المتشددين دينياً.

ولفت التقرير إلى أنه "رغم التأكيد منذ البداية على أن المعابد الدينية هي الأماكن الأخطر لنشر العدوى، فإن تعامل حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزيرا للصحة ينتمي للمتشددين دينياً، كان ضعيفاً بصورة مخزية، موضحاً أنه ترك المعابد مفتوحة لفترة طويلة، إلى درجة أنه لا يزال يتم السماح حتى الآن ببعض الشعائر رغم أنه طُلب من الجميع تقريبا البقاء تحت إغلاق شبه كامل".

واعتبرت الصحيفة أن الحكومة استسلمت للمتدينين والمتشددين، الذين لم يدركوا بعد الأهمية الكبيرة للوقت.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. التنمية بغزة تكشف فئات المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 3

السفير العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

أبو حسنة : الأونروا تستانف توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة غدا الثلاثاء

رغم تفشي كورونا ببلاده .. ملك تايلاند ينعزل مع 20 امرأة بألمانيا

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتدعو للتدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي بالقطاع

ايران : الإعلان قريبا عن إنجاز عالمي تاريخي في مقاومة الفيروسات

وفاة أول أميرة بفايروس كورونا ومستشار جونسون إلى إلحجر الصحي

الأخبار الرئيسية

20200331085422

الشرطة الفلسطينية بلباسها العسكري و سلاحها تنتشر بأطراف القدس بالتنسيق مع إسرائيل

3202020224232299

تقرير إسرائيلي: الفلسطينيون يخشون انتقال عدوى الكورونا من المستوطنات

860x484 (1)

الحكومة الاسرائيلية تصادق على القيود الجديدة للحد من كورونا وتقر خطة إنقاذ اقتصادية

إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في غزة ورام الله

غزة: الأمن الداخلي يكشف تفاصيل اعتقال عملاء مُكلّفين بمراقبة "مسيرات العودة"