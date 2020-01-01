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"قنبلة" موجودة حولنا تنقل فيروس كورونا

الثلاثاء 31 مارس 2020 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"قنبلة" موجودة حولنا تنقل فيروس كورونا


وكالات

حذرت طبيبة بريطانية من القدرة الكبيرة لمجففات اليدين الكهربائية الموجودة في المراحيض العامة، على نشر فيروس كورونا المستجد.

وقالت الطبيبة المتخصصة في الأشعة شارلوت فاولر: "قلقة للغاية من احتمال انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر، من جراء الرذاذ الذي يتطاير نتيجة تيار الهواء القوي الذي يخرج من مجففات اليد"، داعية إيقاف تشغيل مجففات الأيدي في الوقت الحالي.

وأشارت شارلوت إلى أن "هذه المجففات يمكن أن تؤدي إلى بقاء رذاذ فيروس كورونا في دوامات الهواء الدافئ في المرحاض لمدة 3 ساعات"، بحسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".

وفي حال استخدم من يستعمل الحمامات العامة المناشف اليدوية الجافة، فقد يكون محظوظا ويغلق باب إمكانية نقل العدوى، أما استخدام المجفف الهوائي فهو أمر أقل فعالية.

وشددت تشارلوت على أن خطر انتشار الجراثيم أثناء استخدام مجففات اليد موثق جيدا.

#فيروس كورونا #مجففات يدين

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