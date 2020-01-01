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الحرس الثوري الإيراني يقدم مساعدة إلى أمريكا للقضاء على فيروس "كورونا"

الثلاثاء 31 مارس 2020 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري الإيراني يقدم مساعدة إلى أمريكا للقضاء على فيروس "كورونا"


وكالات

أعلنت إيران، مساء أمس الاثنين، أنها ستقدم أجهزة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، من صناعة جامعة بقية الله للعلوم الطبية التابعة للحرس الثوري، للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال هادي زهيري مدير دائرة العلاقات العامة في جامعة بقية الله للعلوم الطبية: إنه "تم تقديم مجموعة من أجهزة الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من صناعة الجامعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح أنه "تم تسليم مجموعة من الأجهزة إلى السفارة السويسرية في طهران راعية المصالح الأمريكية"، مضيفا أن "إيران على عداء مع الإدارة الأمريكية وليس مع الشعب الأمريكي".

#ايران #امريكا #فيروس كورونا #مساعدات

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