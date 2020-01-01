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حالة الطقس : منخفض خماسيني ورياح نشطة اليوم

الثلاثاء 31 مارس 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس : منخفض خماسيني ورياح نشطة اليوم


رام الله / سما /

تتأثر فلسطين اليوم الثلاثاء، بمنخفض خماسيني لذا يكون الجو مغبراً وغائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق،  والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة واعتبارا من ساعات المساء تتحول الرياح إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية ومثيرة للغبار احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية،وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية،والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الأربعاء من خطر:

1-    الانخفاض الحاد في درجات الحرارة .

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

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