بمناسبة يوم الارض.. حزب الله يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني

بيروت /سما/

أكّد "حزب الله" في بيان مساء اليوم الإثنين، بمناسبة يوم الأرض، وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأدان عمليات التوسع الإسرائيلية وقضمها مزيداً من الأراضي الفلسطينية .

وقال حزب الله "بمناسبة يوم الأرض الذي هو يوم الصمود والمقاومة والتمسك بالثوابت، وعلى رأسها تحرير فلسطين كاملة من البحر إلى النهر، يؤكد حزب الله وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الصامد وفصائله المقاومة".

وأدان "حزب الله بشدة عمليات التوسع الصهيونية وقضم المزيد من الأراضي التي يمارسها كيان العدو، مستفيداً من التغطية الأميركية بما سمي "صفقة القرن" المشؤومة وتآمر بعض الأنظمة العربية".

وشدّد "على أن لا شرعية للمحتل، وأن الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة سيواصلون درب الجهاد والكفاح حتى إنجاز التحرير ونيل الحرية والاستقلال مهما طال الزمن، والأمل بالله، إن نصرالله قريب".

وأشاد حزب الله "بالتحركات والمواقف الفلسطينية المشرّفة التي شهدتها فلسطين المحتلة ومختلف مناطق الشتات والتي أكدت على تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقه بتحرير كل شبر منها".

يشار إلى أن الفلسطينيين يحيون ذكرى يوم الأرض في 30 آذار/مارس من كلِ سنة، وتَعود أحداثه لآذار/مارس عام 1976 بعد أن قامت سّلطات الاحتلال الاسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي في نطاق حدود مناطق ذات أغلبيّة سكانيّة فلسطينيّة داخل الخط الاخضر ما دفع الفلسطينين في الداخل للخروج في مظاهرات سقط خلالها عدة شهداء وعشرات الجرحى.