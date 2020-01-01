الصحة بغزة تعلن نتائج الفحوصات للصحفي والمصور الذين اعدا التقرير داخل مستشفى العزل برفح

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، نتائج الفحوصات المخبرية للصحفي والمصور الذين اعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل برفح.

وقالت الوزارة في بيان لها، ان الفحوصات المخبرية للصحفي والمصور الذين اعدا المادة المصورة داخل مستشفى العزل برفح كانت نتائجها ( سلبية ) بحمد الله وسيتما فترة الحجر الصحي المعتمدة اخذاً بالاحوط.

وأكدت وزارة الصحة، على أنه لا يلزم من خالطهما اتخاذ أي إجراءات احترازية .

وأشارت الوزارة في بيانها، الى أن الحالة الجديدة التي اعلن عن اصابتها كانت قادمة من معبر رفح وتم حجرها مباشرة ولم تخالط احدا ونطمئن اهلنا الكرام الى سلامة الاجراءات المتخذة.