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قلقيلية: إغلاق 14 محلا ومنشأة تجارية لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

الإثنين 30 مارس 2020 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: إغلاق 14 محلا ومنشأة تجارية لعدم التزامهم بحالة الطوارئ


قلقيلية / سما /

 أغلقت الشرطة الفلسطينية بمحافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، 14 محلا و منشاة تجارية بالمحافظة، لعدم التزام أصحابها بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ للحد من انتشار وباء "كورونا".

وافاد محافظ قلقيلية رافع رواجبة، بأن الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية اغلقت متاجر، ومغاسل، ومركبات، ومطاعم، وصالون حلاقة، ومشغل خياطة للملابس، ومحل تصليح مركبات، ومحل لبيع الطيور، أثناء قيامهم بجولات ميدانية في المدينة، وقرى المحافظة وبلداتها، لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن.

وناشد  رواجبة  المواطنين بالالتزام بقرارات حالة الطوارئ، وعدم مخالفتهم للتعليمات، بهدف حماية المجتمع من انتشار وتفشي الوباء، تحت طائلة المسائلة القانونية .

#الشرطة #اغلاق #طوارئ #كورونا #قلقيلية

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