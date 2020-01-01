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الدفاع المدني يؤكد ضرورة تعقيم محطات الغاز ومركبات الموزعين والاسطوانات

الإثنين 30 مارس 2020 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أصدر الدفاع المدني تعليماته إلى أصحاب محطات الغاز ومركبات التوزيع بضرورة التعقيم الدائم للمحطات والمركبات والاسطوانات، بما يضمن سلامة الإجراءات.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، اليوم الاثنين، أن عملية التعقيم بدأت في هذه المحطات بإشراف الدفاع المدني، وأن استمرار تعقيمها سيتم من قبل العاملين فيها بشكل يومي ومتواصل.

وشدد على أهمية تعقيم مركبات نقل الغاز والاسطوانات لكثرة تبادلها بين المواطنين، سيما في البلدات والقرى، وضمن إجراءات الدفاع المدني الاحترازية في مواجهة الفيروس .

#الدفاع المدني #كورونا #محطات الغاز

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