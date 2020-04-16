  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتصالات بغزة تصدر تعليمات هامة للمستفيدين من المنحة القطرية

الإثنين 30 مارس 2020 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتصالات بغزة تصدر تعليمات هامة للمستفيدين من المنحة القطرية


غزة / سما /

أصدرت وزارة الاتصالات في غزة، اليوم الإثنين، تعليمات هامة لكافة المستفيدين من المنحة القطرية.

وأكد الوزارة، في بيان لها، بدء صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس 16-04-2020 في جميع فروع مكاتب البريد في 8 صباحاً حتى الساعة3 عصراً، أما أصحاب الوكالات يوم الأحد الموافق 19-04-2020.

وبحسب البيان ستكون آلية الصرف وفق التالي:

- توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً وتوزيعهم على 15 يوم

- سيتم تخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم – ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد

- سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لاي مواطن الا حسب الوقت المحدد له

ويرجى الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية

2. اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية

3. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2

4. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة

5. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام

6. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد

7. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف.

8. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب)

9. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد

10. الصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف

يرجى الالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد، حيث بإمكان المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة الأميرية القطرية من خلال الرابط الالكتروني هنا، أو زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

#وزارة الاتصالات #قطاع غزة #المنحة القطرية #تعليمات هامة #مستفيدي المنحة القطرية #مساعدات

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. التنمية بغزة تكشف فئات المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 3

كيف أنقذ دبلوماسي فلسطيني قطاع غزة من تفشي وباء "كورونا"؟

وفاة أول فنان عربي بفيروس كورونا

أبو حسنة : الأونروا تستانف توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة غدا الثلاثاء

رغم تفشي كورونا ببلاده .. ملك تايلاند ينعزل مع 20 امرأة بألمانيا

تقرير: هذا هو الاتفاق بين الليكود و"ازرق ابيض" حول الحكومة الاسرائيلية القادمة

خلافات بين نتنياهو وغانتس بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يعلن مزيد من القيود: منع التجمهر لأكثر من شخصين وتقليص الاقتصادية إلى 15%

حكومة اشتيه

مجلس الوزراء يُقر الخطة التموينية للأشهر الستة المقبلة ويعتمد برنامجاً لمساعدة العمال

الكيلة: جهاز المخابرات يسلم وزارة الصحة كمية من المسحات الخاصة بفحص كورونا

القدرة

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتدعو للتدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي بالقطاع

السفير العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة