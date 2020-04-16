الاتصالات بغزة تصدر تعليمات هامة للمستفيدين من المنحة القطرية

غزة / سما /

أصدرت وزارة الاتصالات في غزة، اليوم الإثنين، تعليمات هامة لكافة المستفيدين من المنحة القطرية.

وأكد الوزارة، في بيان لها، بدء صرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس 16-04-2020 في جميع فروع مكاتب البريد في 8 صباحاً حتى الساعة3 عصراً، أما أصحاب الوكالات يوم الأحد الموافق 19-04-2020.

وبحسب البيان ستكون آلية الصرف وفق التالي:

- توزيع أسماء المستفيدين من المنحة أبجدياً وتوزيعهم على 15 يوم



- سيتم تخصيص موعد الصرف لكل مستفيد (تاريخ اليوم – ساعة الصرف)، بالإضافة الى مكتب البريد



- سيتم تفعيل الأسماء لكل يوم حسب ساعة الصرف، ولن يتم الصرف لاي مواطن الا حسب الوقت المحدد له



ويرجى الالتزام بالتعليمات التالية:

1. الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية



2. اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية



3. التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2



4. احضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة



5. سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، ويرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام



6. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد



7. يتوجب على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي الاتصال عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف.



8. يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب)



9. إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد



10. الصرف لأصحاب الوكالات بعد انتهاء عملية الصرف



يرجى الالتزام التام بمكتب البريد المخصص لكل مواطن، والالتزام بموعد ووقت الصرف المحدد، حيث بإمكان المستفيدين الاستعلام عن تفاصيل المنحة الأميرية القطرية من خلال الرابط الالكتروني هنا، أو زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.