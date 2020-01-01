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لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين بعد فحص 200 عينة

الإثنين 30 مارس 2020 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا اصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين بعد فحص 200 عينة


رام الله / سما /

 أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية ونائب رئيس اللجنة الإعلامية لخطة الطوارئ غسان نمر، مساء اليوم الإثنين، أنه لا توجد إصابات جديدة، بعد فحص 200 عينة جديدة.

وأوضح نمر خلال الإيجاز الصحافي المسائي أنه لا توجد إصابات جديدة، بعد فحص 200 عينة جديدة من بينها 100 عينة في الخليل، حيث أظهرت جميع العينات أنها سلبية أي غير مصابة.

وكانت الحكومة أعلنت صباح اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة ليرتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 115 حالة، بينهم 64 ذكراً و51 أنثى، ومنبين مجموع الإصابات 39 إصابة في ضواحي القدس، و46 في بيت لحم، فيما تماثلت 18 حالة للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحد من بين جميع الإصابات الـ115.

#غسان نمر #كورونا #فلسطين #اصابات

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