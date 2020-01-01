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"كورونا" تصيب أحد المحققين.. مخاوف كبيرة على مصير 5 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال

الإثنين 30 مارس 2020 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كورونا" تصيب أحد المحققين.. مخاوف كبيرة على مصير 5 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال


رام الله / سما /

قال نادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم الاثنين، إن هناك مخاوف كبيرة على مصير 5 آلاف أسير، يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب الإعلان عن تسجيل إصابات جديدة، بين صفوف المحققين والسجانين بفيروس "كورونا" المستجد.

وأكد النادي في بيانٍ له، أن هناك مخاوف من انتقال عدوى الفيروس للأسرى، خاصة مع صعوبة الحصول على معلومات تتعلق بظروفهم في الآونة الأخيرة، بسبب إجراءات العزل الإضافية التي فرضتها إدارة سجون الاحتلال، ومنها وقف زيارات عائلاتهم والمحامين.

وطالب المنظمات الدولية، خاصة الصليب الأحمر كجهة اختصاص، بالقيام بدور أكثر فاعلية من خلال زيادة طاقمه العامل في فلسطين، تلبيةً لاحتياجات الظرف الراهن، وتحقيق إمكانية الاطمئنان على الأسرى، وطمأنة عائلاتهم.

ودعا المنظمات للضغط على الاحتلال من أجل وجود لجنة طبية دولية محايدة، تشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم، كون المعلومات التي تصدر حتى الآن مصدرها إدارة سجون الاحتلال، والتي عملت على مدار العقود الماضية على طمس الحقيقة، ومحاربة رواية الأسرى.

#نادي الاسير #سجون الاحتلال #كورونا #فيروس

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