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الشرطة تكشف ملابسات جريمة مقتل رئيس مجلس قروي النصارية وتقبض على المشتبه به

الإثنين 30 مارس 2020 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات جريمة مقتل رئيس مجلس قروي النصارية وتقبض على المشتبه به


نابلس / سما /

 كشفت شرطة المباحث العامة في محافظة نابلس  اليوم  تفاصيل جريمة مقتل رئيس مجلس قروي النصارية حسن احمد حسن دباس والتي وقعت اول امس وقبضت على 3 اشخاص  مشتبه بهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن أول أمس السبت أطلق مجهولون النار تجاه رئيس مجلس قروي الناصرية وأصابوه  بثلاثة أعيرة نارية خلال تواجده في إحدى المحلات بالقرية مع آخرين أدت لمقتله  . وعلى الفور تحركت قوة من الأجهزة الأمنية للبلدة لحفظ الأمن والنظام العام فيما شرع فريقا الأدلة الجنائية والبحث والتحري في شرطة المحافظة بالبحث عن المشتبه بهم.

وأضاف ارزيقات بأن الشرطة حصرت الاشتباه بثلاثة أشخاص أحضرتهم وباشرت بسماع أقوالهم وقد أفادوا بأنهم أطلقوا النار بسبب خلافات بينهم وبين رئيس المجلس وتمكنت الشرطة من  ضبط السلاح المستخدم في إطلاق النار وأوقفت المشتبه بهما الأول والثاني للاشتباه بهما بالاشتراك بالقتل وتوقيف المشتبه به الثالث للاشتباه به بإخفاء أداة الجريمة.

وأكد ارزيقات بأن الشرطة  أحالت المشتبه بهم الثلاثة للنيابة العامة في محافظة طوباس والتي قامت باستكمال توقيفهم  ومتابعة التحقيق معهم حسب الأصول.

#الشرطة #مجلس قروي النصارية #حريمة قتل #نابلس

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