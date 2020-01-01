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مرفق رابط الفحص.. التنمية بغزة تكشف فئات المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 3

الإثنين 30 مارس 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرفق رابط الفحص.. التنمية بغزة تكشف فئات المستفيدين من المنحة القطرية لشهر 3


غزة / سما /

كشفت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة مساء يوم الإثنين، عن الفئات التي ستستفيد من المنحة القطرية لشهر 3 المقرر صرفها يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 ، موضحة ان من سيحصل على المنحة القطرية هو كل من استلم أقل من تسع مرات ، و من استلم تسع مرات وأسرته خمس أفراد فأكثر سيحصل على المنحة ايضا.

كما أكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100 $للأسرة الواحدة ً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة وفقا والداخلية بغزة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس " كورونا " المستجد.

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وأوضح السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية، أن عملية صرف المنحة القطرية ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100 $للأسرة الواحدة.

وبين السفير القطري أن الصرف سيكون وفق آلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأشار العمادي إلى أن عملية التوزيع ستستمر على مدار نحو أسبوعين، وسيتم تبليغ المواطنين بمواعيد الاستلام المحددة تفاديا لحدوث تكدسات للمواطنين في مكاتب البريد.

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