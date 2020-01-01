فيسبوك تحذر الكاتب الصحفي أشرف صالح بسبب مقالاته

غزة / سما /

حذرت شركة فيسبوك الكاتب الصحفي أشرف صالح من غزة , وذلك بسبب مقالات صحفية قام بنشرها مسبقاً على الصحف المحلية والعربية , والمقالات بدورها تحفز المجتمع الفلسطيني على مقاومة الإحتلال الصهيوني بكل الوسائل المتاحة والمشروعة , وجاء هذا التحذير في رسالة أرسلتها شركة فيسبوك للكاتب اشرف صالح مرفقة مع جزء من مقال صحفي قد نشره الكاتب قبل عامين على الصحف المحلية , وأشارة رسالة التحذير الى أن محتوى هذا المقال مخالف لمعايير المجتمع , واصفتاً فصائل المقاومة الفلسطينية بالمنظمات الخطيرة على المجتمع والإرهابية أيضاً , وحسب الترجمة الحرفية لعنوان رسالة التحذير وهي كالتالي "لا يمكنك أن تعيش لمدة 60 من الأيام" وجاء في باقي نص الرسالة , أن رابط محتوى المقال لن يراه أي شخص آخر لمدة 60 يوم , وذلك بسبب المقال يمدح فصائل المقامة مع ذكر أسمائها , ويشجع المجتمع الفلسطيني على إستخدام كل أشكال المقاومة ضد الاحتلال .

وقال الكاتب أشرف صالح تعقيباً على رسالة التحذير, بأن هذه الرسالة تعبر عن سياسة شركة فيسبوك والتي تخدم المصالح الصهيونية والأمريكية حول العالم , وأن هذه الشركة تعمل تحت سيطرة اللوبيات اليهودية والتي تتحكمبمفاصل الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية , وذلك من خلال تحذير الكتاب والمفكرين من الترويج للمقاومة , ومن ثم حظرهم كلياً , وتهدف الى خلط المفاهيم والمصطلحات ببعضها البعض , بحيث أنها لا تفرق بين إرهاب ومقاومة , ولا تفرق بين التحفيز على الإرهاب والتحفيز على إسترداد الحقوق... وهكذا .

وقال أشرف صالح أنه لم يكتب على الفيسبوك سوا ما يتعلق بمناسباته الشخصية , بينما يقوم فقط بمشاركة روابط مقالاته المنشورة على الوكالات الصحف الإخبارية على الفيسبوك , كي يتمكن الأصدقاء على الفيسبوك من قراءتها , وهذا يعني أن شركة فيسبوك راقبت محتوى المقالات من خلال هذه الروابط .