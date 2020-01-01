الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتدعو للتدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي بالقطاع

غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة، مساء اليوم الاثنين، أن وزارته تواجه ازمة خانقة جراء تناقص المقومات الدوائية والتجهيزات الطبية ومستلزمات الوقاية والفحوصات المخبرية وأجهزة التنفس الصناعي مما يجعلنا أكثر قلقاً في مواجهة فيروس كورونا المهدد الأول للأنظمة الصحية في العالم.

وقال القدرة، إن وزارة الصحة تنظر بقلق شديد الى كافة التقارير الأممية التي تؤكد المستويات الكارثية للوضع الصحي والانساني في قطاع غزة جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والتي كان اخرها التحذيرات التي أطلقها مدير عمليات وكالة الغوث السيد ماتياس شمالي حول خطورة الواقع الصحي المخيف وصعوبة إدارة الازمة في مواجهة وباء كورونا المستجد.

وطالب القدرة، المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية والاغاثية الى التدخل الفوري لانقاد الوضع الصحي في قطاع غزة من خلال توفير مبلغ 23 مليون دولار لأجهزة التنفس الصناعي والعناية المركزة والأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمواد الفحص المخبري وقطع غيار الأجهزة الطبية ومستلزمات الوقاية لتحقيق الاستجابة الأولى حال تفشي الفيروس.

وأوضح المتحدث باسم صحة غزة، أن المختبر المركزي كثف فحص العينات المخبرية من المستضافين في مراكز الحجر الصحي، واتم خلال الساعات الأخيرة فحص(50) عينة مشتبهة وكانت جميع نتائجها سلبية، ولم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض في قطاع غزة حتى الان.

وبين أن وزارته تتابع عن كثب الوضع الصحي للمستضافين في مراكز الحجر الصحي الدين يشكلون بوعيهم ومسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية صمام الامان لتحصين المجتمع.

وبحسب القدرة، قدمت الطواقم الطبية خدماتها لــ 1769 مستضافاً داخل مراكز الحجر الصحي من بينهم 1006 حالة مرضية مختلفة تحت المتابعة الصحية في الفنادق والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة.

وشدد القدرة، على أن الوضع الصحي للحالات التسعة المصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة مستقرة ومطمئنة ولم تطرأ عليهما أي اعراض أو تغيرات صحية حتى اللحظة.

وأضاف: نؤكد على كافة المواطنين الالتزام الكامل بإجراءات وتعليمات الوقاية والسلامة لتحصين المجتمع في مواجهة فيروس كورونا المستجد بما في دلك المكوث لفترات أطول في المنازل وعدم والتحرك الا للضرورة القصوى.

وتابع: نؤكد على كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والامراض المزمنة الى تجنب الأسواق والتجمعات والأماكن العامة.

ودعا المتحدث باسم الصحة بغزة، جمهورنا الكريم الى التواصل على الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة او منصته عبر الواتساب على رقم 0599503103 للاستفسارات الصحية او الابلاغ عن أي مخالفات من المؤسسات الصيدلانية او الطبية, مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية.