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نابلس: الشرطة تضبط 35 مركبة مخالفة لإجراءات الطوارئ

الإثنين 30 مارس 2020 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: الشرطة تضبط 35 مركبة مخالفة لإجراءات الطوارئ


نابلس / سما /

 ضبطت الشرطة والمؤسسة الأمنية في نابلس، اليوم الاثنين، 35 مركبة مخالفة لاجراءات تقييد الحركة في مدينة نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، "أن الشرطة والمؤسسة الأمنية ضبطت 35 مركبة مخالفة، بتعليمات من محافظ محافظة نابلس إبراهيم رمضان وضمن إجراءات شرطة المحافظة لتطبيق حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الوزراء وتعليماته للمواطنين بالبقاء في منازلهم حماية لهم ولأبنائهم وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع".

وأضافت أن الشرطة والمؤسسة الأمنية شددت من إجراءاتها لضبط حركة المواطنين وإلزامهم بالبقاء في منازلهم من أجل سلامتهم وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما أكدت الشرطة انها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المركبات وسائقيها.

#نابلس #كورونا #حالة طوارئ

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