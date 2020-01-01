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76 بالمائة من الجمهور الإسرائيلي يخشون الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين 30 مارس 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
76 بالمائة من الجمهور الإسرائيلي يخشون الإصابة بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

أظهرت بيانات استطلاع رأي إسرائيلي أن 76 % من الإسرائيليين يخشون الإصابة بفيروس كورونا.
 
وذكرت القناة 7 العبرية بأن النتيجة جاءت وفقاً لمؤشر غوتمان الشهري الصوتي الإسرائيلي للرأي العام وأبحاث السياسة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي الذي صدر اليوم الاثنين.
 
ويعد هذا الرقم قفزة كبيرة مقارنةً بالرقم المقابل في الشهر السابق، حيث كان يخشى 34٪ فقط أنهم أو أفراد أسرهم سوف يصابون بالفيروس.
 
وأوضح الاستطلاع بأن الغالبية العظمى من الجمهور تشعر بالقلق بشأن مستقبلها الاقتصادي بنسبة (73.5٪).
 
وأشار إلى أن القلق أعلى لدى الجمهور العربي منه لدى الجمهور اليهودي (79٪ مقابل 72٪).

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