هيئة الأعمال الخيرية الاماراتية تقدم لمحافظ نابلس أكثر من 900 ألف شيكل لصالح الأيتام

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تسلّم محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، اليوم الاثنين، وبالنيابة عن لجنة زكاة نابلس المركزية، شيكاً بقيمة (تسعمائة واثنين وستين ألفًا ومائتين وستة وسبعين شيكلًا) قدمه مدير عام هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية في فلسطين إبراهيم الراشد لصالح الأيتام المكفولين في المحافظة، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس لجنة الزكاة الدكتور محمد حسونة.

وتوجّه اللواء رمضان نيابة عن الرئيس محمود عباس بالشكر لهيئة الأعمال الخيرية الإماراتية على ما تقدمه من دعم وما تبديه من تكاتف مع شعبنا الفلسطيني في ظلّ حالة الطوارئ والوضع الذي نعيشه.

على صعيد آخر، وبتوجيهات من محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان ناقشت اللجنة الإغاثية الإنسانية المنبثقة عن لجنة الطوارئ العليا الذي يرأسها مازن الدنبك مدير دائرة الشؤون الاجتماعية في المحافظة مع أمناء سر المناطق التنظيمية في نابلس والمخيمات، آلية جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية خلال فترة الطوارئ، وذلك ضمن الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة، والتي ستستهدف المحجورين من المتضرّرين والعمال والعائلات الفقيرة، كما ستعقد اللجنة اجتماعًا آخر مع أمناء سرّ المناطق في القرى لبحث الآلية ذاتها. وتضم اللجنة الإغاثية الإنسانية كلًا من محافظة نابلس، ولجنة زكاة نابلس المركزية، وجمعية التضامن الخيرية، وغرفة صناعة وتجارة نابلس، والضابطة الجمركية، وفصائل العمل الوطني، والهلال الأحمر الفلسطيني، واتحاد نقابات عمال فلسطين، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وملتقى رجال الأعمال، وتجميع دواوين نابلس.