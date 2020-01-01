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تحويل الأسير سامي حبيب من غزة للحجر الصحي فور الافراج عنه

الإثنين 30 مارس 2020 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحويل الأسير سامي حبيب من غزة للحجر الصحي فور الافراج عنه


غزة / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، عن الأسير سامي حامد حبيب من غزة، عبر حاجز بيت حانون "إيرز" ، شمال قطاع غزة ونُقل فوراً الى الحجر الصحي.

وأفادت مؤسسة واعد للأسرى، بأن الإفراج عن الأسير جاء بعد اعتقال دام 5 أعوام في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أنه تم تحويل الأسير للحجر الصحي، ضمن إجراءات السلامة والوقاية من فيروس "كورونا" .

وقال د. أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة: "إن الأسرى هم تاج الرؤوس وعنوان نضال شعبنا ولهم كل الحب و التقدير والاحترام "، مضيفاً: " لكن حفاظا على حياتهم وصحتهم وأسرهم وشعبنا في قطاع غزة تم ادخال الأسير المحرر سامي حامد حبيب فور وصوله معبر بيت حانون الى الحجر الصحي لمدة 3 أسابيع وهو الاسير الثاني في الحجر حيث سبقه الاسير المحرر راتب فوزي ابو عقل من سكان بيت حانون ".

وأكد القدرة على كافة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة والتقيد بتعليمات وارشادات السلامة والوقاية الشخصية والمجتمعية واتخاد إجراءات السلامة والوقاية في المنازل والمحال التجارية والمطاعم والأسواق والبنوك.

ودعا كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة إلى تجنب التجمعات والأماكن العامة.

#سلطات الاحتلال #اسير #قطاع غزة #كورونا

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