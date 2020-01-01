سلطة المياه تعقم المرافق المائية لقرى شمال غرب القدس

القدس المحتلة / سما /

أجرت الطواقم الفنية في سلطة المياه، اليوم الاثنين، تعقيما لمرافق ومحطات المياه في مناطق قرى شمال غرب القدس، والتي تضم بيت إكسا، وبدو، وقطنة، والقبيبة وجميع التجمعات في المنطقة.

وأوضحت سلطة المياه في بيانها، أن ذلك يأتي كإجراء وقائي، وضمن حملة تعقيم ومراقبة المحطات المائية في مختلف المحافظات، للتأكد من سلامة المرافق التي يتم من خلالها ضخ المياه للمواطنين وضمان استمرار عملها كالمعتاد.

كما عملت الطواقم الفنية على تقديم الدعم للهيئات المحلية في المنطقة من خلال تقديم الارشادات السليمة واللازمة لعملية التعقيم الصحيحة، لتمكينها من القيام بعملية التعقيم بشكل مستمر.

وأكدت أنها وفي ظل حالة الطوارئ التي يعيشها الشعب الفلسطيني اتخذت جملة من الاجراءات الهادفة الى ضمان استمرار تقديم خدمة المياه والصرف الصحي وفق المعايير الآمنة، مهيبة بالمواطنين ضرورة الالتزام بالارشادات والاجراءات الصادرة في هذا الاطار حتى نجتاز هذه المرحلة بأمان.