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خلال 24 ساعة: الإعلان عن تسجيل 812 حالة وفاة في إسبانيا بكورونا

الإثنين 30 مارس 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال 24 ساعة: الإعلان عن تسجيل 812 حالة وفاة في إسبانيا بكورونا


مدريد /سما/

 أعلنت وزراة الصحة الإسبانية تسجيل، 812 حالة وفاة، و6398 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة الاسبانية في بيان، اليوم الاثنين، ان إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 85195 إصابة، وأن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 7340 حالة وفاة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 3186 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 41495، وارتفاع الوفيات إلى 2757 بعد تسجيل 117 وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى ارتفاع في أعداد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 13911 شخصا، منوهة إلى أنه تم الاستعلام عن الحالة الصحية لأكثر من 63 مليون مواطن عبر خطة "الغربلة" بالتعاون مع قوات التعبئة "الباسيج" في الحرس الثوري.

وأعلنت السلطات الصحية عن تخطي عدد من المحافظات مرحلة الذروة لتفشي الفيروس، منها قم، وجيلان، ومازندران في شمال البلاد، ومركزي في وسطها.

#اسبانيا #وفيات كورونا #فيروس كورونا #اصابات #وباء

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