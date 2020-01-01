رسميا.. نتنياهو وطاقمه المقرب إلى الحجر الصحي بعد إصابة مستشارته بفيروس كورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد ظهر اليوم الاثنين، أنه تقرر إخضاعه وطاقمه المقرب إلى الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة مستشارته لشؤون الكنيست والحريديين بفيروس كورونا.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 4347 إصابة، بينها 80 إصابة خطيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 16.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن نتنياهو سيمكث كما طاقمه المقرب، في الحجر الصحي إلى حين الانتهاء من الفحص الوبائي، ووفقا للنتائج، ستحدد وزارة الصحة وطبيبه الشخصي موعد انتهاء فترة الحجر الصحي.

يشار إلى أن نتنياهو وعقيلته ساره ونجله يائير خضعوا قبل أكثر من أسبوعين لفحص اكتشاف فيروس كورونا، حيث أظهرت الفحوصات عدم إصابة أبناء عائلة نتنياهو بالفيروس.