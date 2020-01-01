غزة: فتح باب ترشيح مستفيدين من حملة "عيلة واحدة" المالية

غزة / سما/

في ظل الحالة الطارئة والاوضاع الاقتصادية الصعبة التي ازدادت سوءاً لمواجهة فيروس "كورونا"، أعلنت مبادرة "عيلة واحدة" عن فتح الباب أمام الموظفين لترشيح أسماء من الحالات الفقيرة للاستفادة من المبادرة.

وأوضح عضو الحملة أن هذا القرار جاء استشعاراً بأهمية التضامن والتكاتف بين الموظف ومن حوله من أبناء شعبنا، واستجابة لمطالبات الكثير من الغيورين.

وبين أن المبادرة فتحت الباب أمام الموظفين لمساعدة من هم حولهم من الحالات الفقيرة والمتعطلة نتيجة الظرف الطارئ للاستفادة من المبادرة عبر ترشيح أسمائهم عند كل عملية تبرع من المستحقات لصالح المبادرة.

وبين أنه يمكن للموظف ترشيح اسم واحد مع كل عملية تبرع بقيمة 400 شيكل، فيما يزداد عدد الأسماء المرشحة من قبل الموظف من خلال مضاعفة المبلغ المتبرع به، مع العلم بأن الأسماء التي سيتم ترشيحها تخضع لشروط ومعايير المبادرة، التي تتضمن أن يكون الاسم المرشح متزوجاً وليس لديه دخل ولا يتقاضى مساعدة الشئون الاجتماعية أو المنحة القطرية، فيما سيتم إخضاع جميع الأسماء المرشحة للبحث الاجتماعي.

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