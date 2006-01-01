بعد الإفراج عن أسيرتين.. الاحتلال يواصل اعتقال 41 أسيرة في سجن "الدامون"

رام الله / سما /

يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال (41) أسيرة في سجن "الدامون"، بعد أن أفرج عن آلاء البشير وسهير سليمية مؤخراً.

وأوضح نادي الأسير اليوم الاثنين، أن من بينهن (26) أسيرة محكومات بأحكام متفاوتة أعلاها لمدة (16) عاماً والتي صدرت بحق الأسيرتين شروق دويات من القدس وشاتيلا أبو عياد من الأراضي المحتلة عام 1948، ومن بينهن (18) أمّاً، منهن الأسيرة وفاء مهداوي، والدة الشهيد أشرف نعالوة، والتي كان من المقرر الإفراج عنها في تاريخ 19 آذار/ مارس الجاري، إلا أن الاحتلال أجل ذلك.

وأضاف أن الاحتلال يواصل اعتقال ثلاث أسيرات إدارياً وهن: شروق البدن من بيت لحم، وشذى حسن وبشرى الطويل من رام الله.

ولفت نادي الأسير إلى أن الأسيرات يعانين ظروفاً صعبة في سجن "الدامون" مع تزايد حجم التخوفات على مصيرهن في ظل انتشار عدوى فيروس (كورونا)، وما يرافقه من إجراءات إدارة سجون الاحتلال، ومنها وقف زيارات عائلتهن، والمحامين.

وجدد نادي الأسير مطالبته بالإفراج عن الأسيرات خوفاً عليهن من انتشار الفيروس، خاصة أن عدداً من الأسيرات يعانين أمراضاً وإصابات، أخطرها حالة الأسيرة إسراء جعابيص المحكومة بالسجن لمدة (11) عاما، والتي تُعاني من حروق بنسبة 60% في جسدها.