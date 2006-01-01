الشرطة في جنين تتعامل مع حوالي 250 عاملاً عائداً من أراضي الـ48

جنين / سما /

تعاملت الشرطة خلال الساعات القليلة الماضية مع حوالي 250 عامل عائد من أراضي الـ48 في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة والأجهزة الأمنية وطواقم الطب الوقائي التابعة لمديرية الصحة في جنين تعاملت مع حولي 250 عامل تم التحفظ عليهم أثناء عودتهم من أراضي عام 48، من خلال الحواجز المنتشرة في مدينة جنين وريفها حيث تم التحفظ عليهم في الأماكن المخصصة لذلك بعد إجراء الفحوصات اللازمة لهم، حفاظاً على سلامتهم وعائلاتهم والمجتمع الفلسطيني.

وناشدت الشرطة المواطنين العمال العائدين من أراضي الـ48، الالتزام بالتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص حفاظاً على أمنهم وسلامتهم والمجتمع الفلسطيني من فيروس كورونا.