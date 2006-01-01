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الشرطة تغلق مصنعي باطون و7 محال تجارية في جنين

الإثنين 30 مارس 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

أغلقت الشرطة اليوم مصنعي باطون وسبعة محال تجارية متنوعة وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي، نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، وتخلل ذلك إغلاق مصنعي باطون وسبعة محال تجارية تنوعت ما بين مطاعم ومحال حلويات ومواد بناء وملابس وصالونات للحلاقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها اصولاً.

#الشرطة

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