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الاقتصاد تغلق منشأة تنتج منظفات تشكل خطرا على المستهلك في الخليل

الإثنين 30 مارس 2020 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أوقفت وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية منشأة صناعية غير مرخصة في مدينة الخليل، تعمل على إنتاج منظفات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، ولا تحمل بطاقة بيان، أي مجهولة المصدر، ما يعد تضليلا للمستهلك ويلحق الضرر بصحته وسلامته.

من ناحية أخرى، بين مدير مديرية الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل ماهر القيسي أن المخزون التمويني في محافظة الخليل يكفي لعدة أشهر، وهناك وفرة في السلع الأساسية التي تلبي احتياج المواطنين، وهذا ينسحب على جميع محافظات الوطن.

ودعا المواطنين لتجنب المبالغة في شراء السلع  خاصة ان المحلات التجارية تفتح ابوابها يومياً وفق المواعيد التي حددها محافظ الخليل.

وشدد القيسي على أن طواقم الوزارة بالتعاون مع محافظة الخليل والأجهزة الأمنية تنفذ على مدار الساعة  جولات رقابية لضبط وتنظيم السوق، بالإضافة إلى مراقبة إنتاج المصانع، علاوة على التنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات القطاع  الخاص بما يضمن تسهيل الحركة التجارية وعمليات الاستيراد والتصدير.

#وزارة الاقتصاد

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