الموساد الإسرائيلي يجلب مزيدًا من المعدات الطبية لمواجهة كورونا

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن جهاز الموساد الإسرائيلي جلب معدات طبية إضافية لمواجهة فيروس كورونا الذي لا يزال ينتشر بشكل كبير في إسرائيل ويزيد من عدد الإصابات.

وبحسب الصحيفة، فإن الجهاز نجح في جلب 20 ألف "اختبار" لفحص الفيروس، إلى جانب 27 جهاز تنفسي.

وأشارت إلى أنه تم جلب 10 ملايين كمامة طبية، و700 طقم طبي واقي سيستخدم من قبل أفراد نجمة داود الحمراء.

ولفتت إلى أن هذه المعدات فيما يبدو، تم شرائها من دولة لا تقيم علاقات مع إسرائيل، مرجحةً أن يتم خلال الأيام المقبلة جلب المزيد من المعدات خاصةً أجهزة التنفس التي تعاني من نقص كبير فيها.