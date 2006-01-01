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رغم تفشي كورونا ببلاده .. ملك تايلاند ينعزل مع 20 امرأة بألمانيا

الإثنين 30 مارس 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
رغم تفشي كورونا ببلاده .. ملك تايلاند ينعزل مع 20 امرأة بألمانيا


وكالات

وضع ملك تايلاند مها فاجيرالونكورن، نفسه في العزل، بألمانيا، برفقة 20 فتاة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن ملك تايلاند البالغ من العمر "67 عاما"، وضع نفسه في أحد أفضل الفنادق بمدينة غارميش بارتنكيرشن في جبال الألب البافارية.

ولم يحجر الملك نفسه وحده بالفندق بالكامل، بل رافقه حاشية تضم 20 سيدة، إلى جانب الخدم.

ومن غير المعروف، ما إذا كانت زوجات الملك الأربع، في الحجر مع الملك أم لا.

وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد في دولة تايلاند، إلا أن ملكها غائب عنها، ويقضي وقته في ألمانيا، فيما ذكرت "التايمز"، أن الملك لم يظهر أمام الناس في بلاده منذ شباط/ فبراير الماضي.

يشار إلى أن الحكومة التايلاندية، أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ لمواجهة وباء كورونا.

#فيروس كورونا #ملك تايلاند #المانيا

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