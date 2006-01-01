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سانشو يؤكد بشكل غير رسمي انتقاله إلى اليونايتد

الإثنين 30 مارس 2020 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
سانشو يؤكد بشكل غير رسمي انتقاله إلى اليونايتد


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند حسم موقفه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويقدم جادون سانشو أداء مميز للغاية وأصبح يصنف كواحد من أفضل اللاعبين في العالم رغم أنه يبلغ 19 عاماً فقط، حيث تمكن من تسجيل 15 هدفاً، وصنع 14 آخرين في الموسم الحالي، وتبلغ قيمته السوقية 130 مليون يورو.

ويعد مانشستر يونايتد أحد أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات سانشو، رغم وجود اهتمام من أندية أخرى مثل تشيلي وباريس سان جيرمان، كما هناك تقارير تؤكد إمكانية دخول ريال مدريد وبرشلونة على الصفقة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه سبق لجادون سانشو التأكيد على استحالة عودته لمانشستر سيتي الذي رحل عنه في صيف 2017 بسبب عدم حصوله على فرص كافية من المدرب بيب جوارديولا.

وأضاف التقرير أن جادون سانشو يفضل الانتقال إلى مانشستر يونايتد الذي سيضمن معه اللعب بشكل أساسي، وما يجعل نادي الشياطين الحمر خياراً مفضلاً لديه، هو علاقة الصداقة القوية التي تربطه مع ماركوس راشفورد مهاجم الفريق.

#سانشو #مانشستر يونايتد #بوروسيا دورتموند

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