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المطران حنا: نطالب برفع الحصار عن قطاع غزة في ظل الفايروس

الإثنين 30 مارس 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس في حديث اذاعي صباح هذا اليوم مع اذاعة في قطاع غزة،" نعرب عن تضامننا وتعاطفنا مع اهلنا في قطاع غزة ونطالب برفع الحصار عن اهلنا هناك وخاصة في ظل انتشار وباء الكورونا".

ووجه نداء عاجلا الى كل من يعنيهم الامر بضرورة العمل على انهاء هذا الحصار الظالم الذي جعل اكثر من مليوني شخص يعيشون في بقعة جغرافية يمكن ان توصف بأنها اكبر سجن في العالم.

وقال: منذ فترة طويلة ونحن نطالب برفع الحصار عن غزة واليوم نشدد على هذا المطلب وعلى هذا النداء العاجل وخاصة مع تفشي وباء الكورونا في عالمنا، من القدس الشريف نبعث برسالة المحبة والاخوة والتضامن الى اهلنا في قطاع غزة هؤلاء الصامدين الثابتين في انتماءهم لبلدهم ووطنهم وقضية شعبهم رغما عن الحصار ورغما عن كل المؤامرات والمشاريع المشبوهة التي تستهدف عدالة قضيتنا.

#المطران حنا

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