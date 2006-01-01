تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلن مستشفى "أساف هروفيه" الاسرائيلي اليوم الاثنين، عن وفاة رجل (58 عاما) بفيروس كورونا بعد معاناته من أمراض أخرى، موضحا "أن الرجل كان قد نقل لتلقي العلاج في المستشفى يوم امس الأحد وقد توفي صباح اليوم الاثنين". وبهذا يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إسرائيل إلى 16 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 4347، من بينهم 15 حالة وفاة، و80 حالة خطيرة، و81 حالة متوسطة، و4037 حالة طفيفة، وتماثلت 134 حالة للشفاء.

وتستعد وزارة الصحة الإسرائيلية هذه الأيام لمواجهة وضعا محتملا يكون فيه 15 ألف مصاب بفيروس كورونا قد بلغوا مرحلة خطيرة او متوسطة من المرض، على ان يكون خمسة آلاف من بينهم يخضعون للتنفس الاصطناعي بينما تزدحم اقسام المستشفيات بالمصابين.