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هيئة مسيرات العودة تحيي يوم الأرض بالدعوة لاستعادة الوحدة

الإثنين 30 مارس 2020 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة مسيرات العودة تحيي يوم الأرض بالدعوة لاستعادة الوحدة


غزة / سما /

 أحيت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن، اليوم الاثنين، الذكرى الرابعة والأربعين ليوم الأرض، من خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن الفصائل المشاركة بالهيئة، وبعض جرحى المسيرات.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، وشعارات تؤكد على أن الأرض ستبقى فلسطينية وأن الاحتلال إلى زوال، فيما داس عدد من الجرحى، العلم الإسرائيلي الذي وضع على الأرض، قبل أن يتم إحراقه.

ودعا خالد البطش رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي، الفلسطينيين إلى المشاركة في رفع العلم على منازلهم وحرق علم الاحتلال ووقف حركة السير في محافظات القطاع، وقرع أجراس الكنائس وإطلاق التكبيرات في المساجد بعد آذان صلاة المغرب مباشرة.

وأكد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحرجة والتي توجب على الجميع وحدة المرجعية والقرار.

كما أكد على استمرار مسيرات العودة وتطويرها والحفاظ على طابعها السلمي واستمرار السعي لنقلها إلى جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني.

وطالب البطش، الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية لكسر الحصار عن قطاع غزة وكافة المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها لتوفير ما يلزم من معدات طبية ووقائية لمكافحة كورونا، مشيرًا إلى أن الهيئة أطلقت حملة لتعقيم كافة المحافظات.

وتوجه، بالتحية للحركة الأسيرة التي تخوض معركة تلو الأخرى ضد إدارة السجون التي سحبت وسائل الوقاية من كورونا في السجون، داعيًا إلى ضرورة تحرك المؤسسات الدولية والإنسانية لحماية الأسرى والعمل على الإفراج عنهم.

#غزة #مسيرات العودة

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