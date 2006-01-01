الفنانة المصرية إيناس عز الدين تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكالات / سما /

أعلنت الفنانة والمطربة إيناس عز الدين، نجمة برنامج المواهب الغنائية أراب أيدول، إصابتها بفيروس وباء كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك عبر فيديو لايف بثته عبر صفحتها بالفسبوك.

وقالت إيناس :"الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما وفي حجر منزلي لوحدي ومش بختلط بأي شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة و كل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة إلا إذا الحالة ساءت ساعتها بيحصل عزل طبي في إحدى مستشفيات الحجر الصحي وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير وده بروتوكول مُتبع في العالم كله مش في مصر بس إن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات ومافيش حاجة اسمها لو مريضة أنزل أي مستشفى عادية جنب بيتي".

وأضافت: "نزولي المستشفى وأنا مصابة معناها إني هعدي كل شخص في طريقي ومفيش مستشفى مجهزة إنها تستقبل حالات إلا المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة ودي الوزارة اللي بتحول عليها الحالات اللي محتاجة إنها تتعزل في مستشفى والفايرس ليه درجات فيه درجات بتتابع من البيت مع وزارة الصحة وبيتعملها حجر صحي منزلي وفيه حالات بتتدهور فبيدخلوها العزل الصحي بالمستشفيات".

وتابعت :"وده نظام متبع في العالم كله وأنا حالتي تستدعي الحجر المنزلي حتى الآن الحمد لله، والأعراض معايا كحة جافة جداً نشفان ريق ألم شديد في الحلق مع صعوبة في البلع وألم بحرقان شديد في منطقة الصدر كأن طوبة على الصدر وهن وضعف شديد وألم في الجسم مع صداع و دوخة بسبب عدم وصول الأكسجين بشكل كافي بسبب صعوبة التنفس مافيش حرارة حرارتي مش بتتخطى 37 ونص وده لأن الجسم لسه ما وصلش للمرحلة اللي يتهاجم بشدة من الفيروس فتبدأ الحرارة ترتفع علشان تهاجم الفايرس".

وواصلت: "مفيش أي داعي للذعر ولا نشر الهلع بين الناس أبدا ولا فيديوهات صريخ وصويت ولطم كل ده بيخوف ويرعب الناس وبيخلي فيه طاقة سلبية تخلي ناس كتير من الخوف تتوهم المرض وتخلي المناعة تضعف لأن العامل النفسي بيرفع المناعة".