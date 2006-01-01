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هجوم نارى لــ الفنان صابر الرباعى على المحرضين ضده

الإثنين 30 مارس 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
هجوم نارى لــ الفنان صابر الرباعى على المحرضين ضده


وكالات / سما /

شن النجم التونسي صابر الرباعي هجوماً حاداً على المحرضين ضده، بسبب ما تعرض له في الساعات الماضية من تضليل وشائعات، حيث أطلق بعض الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي حملة ممنهجة ضده بحسب قوله يؤكدون فيها أنه صرح بأنه ليس "وزارة شئون اجتماعية" كي يتكفل بالأسر التونسية جراء فيروس كورونا الذى ضرب بلدان العالم، والتنصل من التبرع لبلاده دون دليل أو مستند يثبت تلك الحملة.

وخلال لقاء تليفزيوني بإحدى قنوات التليفزيون التونسي، وجه المذيع سؤال مباشر للرباعي قائلا: لدى معلومة مؤكدة أن الرباعي متكفل بـ150 أسرة دون علم أحد، ما صحة ذلك؟... فرد الرباعي قائلاً: هذا شيء بيني وبين ربى سبحان وتعالى، وليس لأحد التدخل في تلك الشأن، الخير بين العبد وربه، وليس محتاج دعاية خاصة في وقت الأزمات.

ومن المعروف عن صابر الرباعي أنه رجل له مواقف جيدة مع بلاده وأبناء شعبه، سواء في الأزمات أو غيرها من المواقف التي تثبت أنه إنسان يتمتع بكل الحب والتسامح والأخلاق، وأن له إسهامات خيرية كثيرة على أهل بلده وصناع الموسيقى تحديداً ولا ينبغي أن يتعرض لتلك الحملات.

الأمر لم يتوقف عند تصريحات الرباعي التي صدت هجوم هؤلاء الإعلاميين المحرضين، بل تلك الأزمة دفعت نقابة المهن الموسيقية التونسية بالوقف مع صابر الرباعي وأصدرت بيانا لمساندة الرباعي قالت فيه "في إطار حملة التشويه التي يتعرض لها نجم الأغنية العربية الفنان صابر الرباعي، تعبر النقابة التونسية لقطاع الموسيقى عن دعمها التام وغير المشروط له، وعن استنكار مثل هذا التصرف الممنهج ضده، وعدم مراعاة الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا، والذي يستدعي تضافر كل الجهود، حتى نتمكن من تجاوزه".

وكان قد أجل صابر الرباعي طرح كليب أغنية " ليلة من العمر"  بسبب فيروس كورونا الذى ضرب العالم أجمع، وكان من مقرر أن يتم عرض الكليب خلال الفترة الماضية، وهو من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

#صابر الرباعى

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