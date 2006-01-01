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هندية تُرزق بمولودتها في حظر التجوال وتسميها كورونا!

الإثنين 30 مارس 2020 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
هندية تُرزق بمولودتها في حظر التجوال وتسميها كورونا!


وكالات / سما /

يبدو أن جائحة كورونا تسببت في انشغال الشعوب، حتى بدأ البعض يُقدم على تصرفات غريبة وساخرة لتسلية وقتهم والحد من الذعر، لكن أغرب واقعة حدثت، وتعتبر من العجائب كانت بالهند، إذ أقدم رجلاً هندياً في منطقة جوراخبور بولاية أوتار براديش الهندية بإطلاق اسم كورونا على طفلته الرضيعة، نسبة إلى فيروس كورونا.

أما عن سبب تسمية الطفلة باسم كورونا، اتخذت العائلة مبرراً غريباً لإطلاقه، إذ قالت العائلة إن سبب إطلاق الاسم كان تيمناً بالأثر الإيجابي للفيروس، وهو توحيد العالم في مواجهة الوباء.

وأشارت العائلة في حديثها الصحافي، إلى أنّ الطفلة ستكون رمزاً لوحدة الناس فى الهند لمحاربة الشر.

وذكرت صحيفة روزنامة دنيا الهندية إن والدي المولودة أوضحا أن السبب وراء تلك التسمية بأنه على الرغم من أن الفيروس قتل آلاف الأشخاص، وهذا يعد من أبرز عيوبه، فإن هناك بعض الفوائد منه مثل أنّ الشعوب جميعها اجتمعت بسببه وهو علامة على تضامن الناس وتكاتفهما سوياً.

وذكرت خالة الرضيعة أن كورونا ولدت، خلال وقت حظر التجوال، وواجهوا وقتها صعوبة بالغة في إحضار والدتها إلى المستشفى، كما أكد خال الرضيعة أنه طلب من والدة الرضيعة تسميتها كورونا، وقال إن ابنة أختنا رمز للوحدة، ففي يوم ولادتها اتحدت الهند كلها وكانت تحارب آفة مثل كورونا.

#هندية #كورونا

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