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مقهى بمنهاتن يقدم الشكر لفيروس كورونا!

الإثنين 30 مارس 2020 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقهى بمنهاتن يقدم الشكر لفيروس كورونا!


وكالات / سما /

تتبنى حانات ومطاعم نيويورك التي يصفها حاكمها بأنها "قلب وروح" المدينة، قواعد جديدة للسماح لها بتوصيل العصائر ومشروبات الكوكتيل الكحولية أو بيعها إلى خارج المطاعم والحانات وسط الإغلاقات جراء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وبعدما جرى غلق المطاعم التي تسمح بأكل الطعام فيها والحانات لأجل غير مسمى في جهود لاحتواء انتشار الفيروس، أمر حاكم نيويورك أندرو كومو بمراجعة قوانين الكحوليات في محاولة لمساعدة المؤسسات على النجاة من الإغلاق.

وبموجب القانون الجديد، الساري منذ الثلاثاء الماضي يمكن للحانات بيع المشروبات الكحولية للاستهلاك خارج الموقع طالما أنها تباع إلى جانب طعام.

وهذا هو أكثر التغييرات الجذرية لقوانين الكحوليات بنيويورك منذ إبطال منعها في ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي السياق ذاته، يبيع "باتنت بيندينج" بمنهاتن وهو مقهى بالنهار وحانة بالمساء، مشروبات كوكتيل ليتم تناولها خارج أراضيه في برطمانات مغلقة وأكواب القهوة المصنوعة من الورق المقوى.

ويرافق كل طلب كيس من رقائق البطاطس ويحصل الزبائن الذين ينفقون 50 دولارا على "رول" مناديل حمام مجانا وهي سلعة أصبح الطلب كبيرا عليها في ظل أزمة فيروس كورونا.

وتقول لافتة على المقهى: "كن سالما احتس مشروباتك في المنزل، احتساء الكحوليات خارج الحانة صار قانونيا الآن! شكرا كوفيد 19".

#كورونا #بمنهاتن #مقهى #نيويورك

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