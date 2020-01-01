أبو حسنة : الأونروا تستانف توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة غدا الثلاثاء

غزة / سما /

اعلن المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنة ان الوكالة قررت استئناف توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة ابتداء من يوم غد الثلاثاء 31 مارس 2020.

وقال ابو حسنه ان الاونروا قامت بتغيير آلية توزيع المساعدات الغذائية ليصبح التوصيل إلى منازل اللاجئين مباشرة بغرض ضمان صحة وسلامة اللاجئين المنتفعين، وهو ما يمثل الأولوية القصوى للأونروا موضحا ان الأسر المنتفعة لن تقوم بدفع أي مقابل عند تلقى المساعدة الغذائية سواء نقداً أو عينياً لوسيط التوصيل.

واضاف " الاونروا قررت ان تتحمل كافة النفقات في هذا الخصوص و سيقوم الوسيط بتسليم الطرد الغذائي للاجئين المنتفعين في منازلهم، و ذلك كخطوة احترازية من طرف الأونروا لمنع التجمعات في اطار الخطوات للحد من و منع انتشار فايروس كورونا (كوفيد- 19) ولا يجب على العائلات مغادرة منازلهم لاستلام الطرود الغذائية تحت أي ظرف".

و تابع "حرصا على سلامة المنتفعين، فان الاونروا في غزة تهيب بالعائلات المنتفعة الانتباه الى و مراعاة التدابير الصحية التالية لتجنب أي خطر لانتقال فيروس كوفيد -19 عند تلقي الطرد الغذائي في منازلهم:

أ. لا يجب أن يكون هناك أي اتصال مباشر مع الوسيط عند تلقي الطرد الغذائي. كما يجب على الأسرة الحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل.

ب. يجب على العائلات عدم التوقيع على أي ورقة أو لمس سيارة الوسيط ، ومرة أخرى الحفاظ على مسافة مترين

ج. يمكن للعائلة أن تُظهر للوسيط بطاقة الهوية الأصلية أو بطاقة التموين من مسافة 2 متر وقراءة رقم الهوية أو بطاقة التموين للتأكد من تلقي الطرد الغذائي من قبل الوسيط.

د. يجب على الأسرة غسل أيديهم بالصابون والماء جيداً قبل وبعد تلقي الطرد الغذائي.

ه. يجب أن يقوم فرد واحد فقط من أفراد الأسرة بتسلم الطرد الغذائي. يجب أن يكون شخص بالغ وبصحة جيدة يتراوح عمره بين 18 و 60 سنة.

و. إذا كنت غير قادر على تنظيف الطرد الغذائي ، يرجى تركها لمدة 24 ساعة على الأقل قبل الاستخدام. أما بالنسبة للعناصر التي يمكن غسلها ، يوصى بتنظيفها بمحلول الكلور المخفف.

و قال "تهيب الأونروا بالمستفيدين من المساعدات الغذائية البقاء في المنازل ليتمكنوا من استلام الطرد الغذائي في اليوم المحدد لتوصيلها إلى المنزل".

و سيتم توفير المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني RSSP.UNRWA.PS حول مواعيد تلقي الطرود الغذائية.

واوضح "ان التجمهر حول الوسيط سيؤثر حتما على الفاعلية في التوزيع و تامل الأونروا ان تسير عملية التوزيع بشكل منظم و سلس اما في حالة التجمهر و التجمع و الذي قد يؤثر على الصحة العامة و يمنع تنفيذ الخطوات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا- أو تعرض الأشخاص الذين يقدمون المساعدة للمضايقة أو التدخل في أي شكل من الأشكال فقد تضطر الاونروا الي تعليق او تاجيل التوزيع حتى توفر الوضع المناسب في المنطقة التي يتم فيها التجمهر ولذلك من المهم أن تبقى في منزلك لتلقي الطرد الغذائي".