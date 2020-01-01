بلدية البريج تشرع بحملة تعقيم وتثقيف للحد من انتشار كورونا

الوسطى / سما /

شرعت لجنة الطوارئ التابعة لبلدية البريج صباح اليوم الاثنين، بحملة تعقيم وتثقيف في مخيم البريج، للحد من انتشار وباء فيروس "كورونا".

وشارك في الحملة التي بدأت الساعة 9 صباحاً، فصائل العمل الوطني، والتجمعات الشبابية في المخيم، إضافة للعاملين في بلدية البريج.

وجابت الطواقم المشاركة في حملة التعقيم، عددًا من المرافق العامة في المخيم، وبعض مداخل المساجد والمحلات لتطهيرها باستخدام المواد المُعقّمة والمنظّفات اللازمة.

كما شاركت وحداث التثقيف، من خلال زيارة البيوت في المخيم، وتقديم النصائح لهم، للحماية من فيروس "كورونا".

يشار إلى أن بلدية البريج شكلت لجنة طوارئ للمخيم، ضمت العديد من الفصائل الفلسطينية، والتجمعات الشبابية، للعمل على الحد من انتشار وباء كورونا في المخيم.

وكانت بلدية البريج قد عملت خلال الأسبوع الماضي على تعقيم المخيم بالكامل بالتعاون مع الدفاع المدني، إضافة إلى إصدار تعليمات لأهالي المخيم بكيفية التعامل مع وباء كورونا.