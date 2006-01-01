فيس بوك يطرح مزايا جديدة لـ "البث المباشر"

وكالات / سما /

كشفت شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها تعتزم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق عدد من المميزات الجديدة التي تجعل من السهل على مزيد من الناس إجراء بث مباشر live streams، وذلك في الوقت الذى يعاني فيه العالم من العزل الذاتي بسبب فيروس كورونا COVID-19 ، وهو الأمر الذي شجع كثير من المستخدمين على الإقبال على الشبكة الاجتماعية.

وبحسب موقع TOI الهندي، فقد أوضح فيس بوك أن المزايا الجديدة تستهدف المستخدمين الذين لا يملكون ما يكفي من باقة انترنت الموبايل، كما أنها ستُتاح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث أوضحت الشركة أنها ستدعم وضع البث المباشر الصوتي فقط، بالإضافة إلى الشروحات المغلقة تلقائيًا.

كما أشار فيس بوك إلى أنه سيوفر ميزة لدعم مشاهدة البث المباشر من خارج فيس بوك، إذ لن يكون من المطلوب ممن يرغب في مشاهدة البث المباشر تسجيل الدخول إلى الشبكة، أو حتى امتلاك حساب، كما يرافق ذلك دعم شبكة الهاتف العامة، مما يسمح لأصحاب البث المباشر بإنشاء أرقام هاتف مجانية يمكن للمشاهدين الاتصال بها أثناء البث المباشر الصوتي.

كما وفر فيس بوك مميزات أخرى تستهدف بها من يقوم بعمل بث مباشر، بما في ذلك توسعة ميزة Stars – التي تسمح لمنشئي المحتوى من كسب المال من البث – لتشمل الموسيقيين، والمؤسسات الثقافية، مع ملاحظة أن هذه الميزة كانت متاحةً في السابق للاعبين فقط.

وأوضح فيس بوك أنه سيزود شركاءه، خاصةً المؤسسات التعليمية والدينية، بملحقات من الهواتف المحمولة لتسهيل إجراء البث المباشر، كما وفرت الشركة ميزة أخرى تعرف بـ Live Producer للمزيد من الإعدادات الاحترافية التي تتطلب كاميرا متصلة، وقالت الشركة أن الميزة ستجعل إدارة البث المباشر أسهل، وستشمل أدوات، مثل: اعتدال التعليقات، والقص.